Mourinho RIVELA: “Inter? Dicono questo per la gente”

Nei giorni scorsi, dopo l’annuncio di Simone Inzaghi di voler lasciare la panchina dell’Inter per volare in Arabia Saudita e firmare con l’Al-Hilal, erano fin da subito emerse tantissime voci differenti su possibili alternative ed opzioni che il club nerazzurro avrebbe potuto scegliere per il ruolo di nuovo allenatore.

Tra queste è comparsa in un certo momento anche una pista relativa ad un possibile ritorno di José Mourinho, un rumours che però la società ha negato e che ora viene smentito anche dallo stesso allenatore che ha parlato con il giornalista Ivan Zazzaroni di questa presunta ipotesi di un suo ritorno all’Inter.

“Puoi dire che è un grande bugia? Non c’è mai stato un contatto. Dicono questo per la gente dell’Inter che ora è inca***ta e ora dicono che sia difficile andar via dal Fenerbahce”, questo il messaggio che Mourinho ha voluto far recapitare ai tifosi nerazzurri in merito a un suo possibile ritorno in Italia che è stato quindi smentito molto chiaramente.