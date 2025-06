Inter, Napoli e Parma: triangolo e incrocio di mercato

Le strade del calciomercato sono sempre imprevedibili e tutto può cambiare nel giro di pochi giorni con degli affari che si concretizzano a sorpresa. Quando c’è la volontà di chiudere da parte delle società coinvolte è tutto in discesa ed è quello che stanno cercando raggiungere Inter, Parma e Napoli in un affare a tre.

Come riporta questa mattina Tuttosport, queste tre squadre di Serie A stanno studiando il modo per chiudere una trattativa. L’ago della bilancia è il futuro di Bonny, centravanti del Parma che piace molto sia all’Inter che al Napoli: gli azzurri sembrano in vantaggio ma l’arrivo di Chivu a Milano può far cambiare tutto.

Se il francese dovesse però andare a giocare davvero all’ombra del Vesuvio, per i nerazzurri potrebbe riaprirsi la pista Raspadori con un possibile scambio con Frattesi, di cui ormai si parla da mesi. Ecco quindi come l’intreccio e il triangolo Napoli-Inter-Parma può smuovere il mercato di queste tre squadre di Serie A.