Cm.com – Inter, Marotta a lavoro per il colpo Ginter a zero

Sul centrale tedesco c'è anche il Barcellona, ma l'Inter si è mossa d'anticipo

L'Inter, mossa dal mantra "sostenibilità finanziaria", è a lavoro per anticipare i possibili colpi di mercato di quest'estate. Se in porta la società nerazzurra sembra essersi aggiudicata i guantoni di André Onana, in difesa occhi puntati su Matthias Ginter. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il tedesco è una concreta possibilità per l'Inter. Ginter ha il contratto in scadenza al prossimo giugno: sarebbe un altro colpo a zero in perfetto stile marottiano.