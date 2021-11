GdS – Inter-Shakhtar, le probabili formazioni: Inzaghi sceglie i titolari

Ritorna Dzeko davanti, confermato Ranocchia in difesa

Non c'è da scherzare con lo Shakhtar. L'Inter ha l'incredibile record di tre pareggi a reti bianche consecutivi contro gli ucraini ma stasera si deve vincere: ergo, ci sarà bisogno della migliore formazione nerazzurra per centrare, con ogni probabilità, la qualificazione. Mister Inzaghi, come detto ieri in conferenza stampa, ha visto una squadra in crescita. Per questo motivo, il tecnico piacentino è orientato a confermare l'11 anti-Napoli con una sola differenza rispetto alla partita di campionato.