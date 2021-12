UFFICIALE – Ginter: “Lascerò il Gladbach a fine stagione”, si avvicina l’Inter?

Il difensore ha fatto sapere che lascerà il club tedesco a fine stagione

Le voci che vedevano Matthias Ginter lasciare il Borussia M'Gladbach a fine stagione hanno finalmente trovato la conferma ufficiale. É stato lo stesso giocatore ad annunciarlo sul proprio profilo Instagram: "Dopo una serie di trattative, ho deciso di non prolungare il contratto che scadrà in estate. Dopo 5 ottimi anni al Borussia Mönchengladbach, è molto difficile per me compiere questo passo, ma ho deciso di prendere un'altra strada nella mia carriera per la mia crescita personale e professionale".