Mercato – L’Inter risponde alla Juventus: offerta da 45 milioni per Scamacca

La società nerazzurra è pronta a inserire nell'affare Pinamonti: al Sassuolo piace anche Pirola

Gianluca Scamacca sembra essere il pezzo pregiato di questa e, probabilmente, anche della prossima sessione di mercato. La Juventus ha già recapitato un'offerta da circa 30/35 milioni di euro al Sassuolo per poter assicurarsi il centravanti subito a gennaio. La società neroverde però non ha necessità di vendere ora (vista anche la cessione di Boga all'Atalanta) e preferirebbe di gran lunga una partenza a giugno. Ed ecco quindi che entra in gioco l'Inter.