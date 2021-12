IBT – PIF pronta ad acquistare l’Inter per circa 1 miliardo di euro: qual è la verità?

Secondo la testata statunitense, nei prossimi giorni ci sarà il passaggio di consegna da parte di Suning

PIF-Inter: una storia mai finita. Nelle ultime settimane sembravano essersi definitivamente spente le voci su una possibile acquisizione del fondo saudita del club nerazzurro ma invece non è cosi. Nella giornata di ieri l'International Business Times (testata giornalistica di New York che si occupa di imprese e storie imprenditoriali) ha lanciato la notizia secondo cui nei prossimi giorni ci sarà l'annuncio ufficiale, da parte di Suning, della cessione dell'Inter a PIF per una cifra vicina a un miliardo di euro.