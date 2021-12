Mercato – Scambio Vecino-Villar: la situazione tra Inter e Roma

Uno scambio che sarebbe fattibile?

Vecino e Villar hanno vissuto situazioni più o meno simili nei rispettivi club. Il centrocampista nerazzurro non ha trovato spazio nella formazione di Inzaghi, giocando per intero soltanto la partita contro il Bologna. Il giocatore giallorosso è invece ai margini della rosa di Mourinho che non lo ha mai schierato in campionato. Due scontenti in cerca di minutaggio e sorriso altrove.