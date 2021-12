CdS – Zhang vola negli USA per la cessione dell’Inter: spunta un nome

Il Corriere dello Sport svela un retroscena che avrebbe del clamoroso

Mentre si parla di PIF (e lo stesso Zhangsmentisce) il Corriere dello Sport riporta la notizia secondo cui il fronte USA sarebbe quello più caldo per un'ipotetica acquisizione dell'Inter. Come riporta il giornale romano, il presidente Steven Zhang sarebbe addirittura negli USA - a Los Angeles - per parlare direttamente con i soggetti interessati: ci sono tre gruppi orientati ad acquistare la maggioranza dell'Inter ed è anche spuntato un nome tra gli interlocutori.