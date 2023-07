Lautaro Martinez è il presente e il futuro dell’Inter. Non sembrano esserci molti dubbi, tanto che in casa nerazzurra si pensa al rinnovo di contratto. Un ulteriore conferma della centralità dell’argentino, al quale di recente è stata affidata la fascia da capitano.

Secondo Il Giornale, il momento giusto per impostare la trattativa per il prolungamento del contratto sarà in autunno, con un’estensione fino al 2028. A essere ritoccato, naturalmente, sarà anche l’ingaggi: da 6 milioni di euro all’anno, a 7.5 più eventuali premi.

L’opinione di Passione Inter

Il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez sembra essere la scelta più naturale per rinsaldare ulteriormente il legame con il mondo nerazzurro. Il Toro è un pilastro dell’Inter e la sua permanenza non è in discussione. Specie dopo la scelta del giocatore di rifiutare le offerte arabe.