Le foto della nuova seconda maglia dell’Inter 2023/2024

La prima maglia è stata già presentata da alcune settimane, ma ora l’Inter sembra pronta a ufficializzare anche la divisa da trasferta per la stagione 2023/2024. L’esordio dovrebbe avvenire nell’amichevole di martedì contro il Paris Saint-Germain.

Tuttavia, già da tempo girano in rete diverse immagini ufficiose, rilanciate dal sito Footy Headlines, da sempre affidabile in materia. E in queste ultime ore, sono arrivate anche le prime immagini della divisa con lo sponsor Paramount+ applicato. Tuttavia, va specificato come si tratti solo di un’ipotesi, che potrebbe differire dalla realtà effettiva

Sullo stile e sui dettagli della maglia, invece, non sembrano esserci troppi dubbi: sarà di colore bianco, con una banda diagonale nerazzurra, che si interrompe all’altezza dello sponsor con un effetto pixel. Lo sponsor Nike sarà azzurro.