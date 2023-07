L’Inter è pronta ad accelerare sul progetto del nuovo stadio. I nerazzurri hanno deciso che l’impianto sorgerà nel Comune di Rozzano e ora vogliono finalizzare il progetto, per dare il via ai lavori nel minor tempo possibile.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbero intenzione di definire l’intero progetto entro il 2024, per dare poi il via ai lavori nel 2025. Questa la speranza de club, che, al momento attuale, farebbe ipotizzare la stagione 2028/2029 come quella dell’esordio del nuovo impianto.

Al fianco dell’Inter ci sarà lo studio di architettura Populous, già autore del progetto stadio-cattedrale che avrebbe dovuto rimpiazzare San Siro. E proprio da quell’idea sembra essere intenzionata a ripartire l’Inter per il suo nuovo impianto.

Per la realizzazione dello stadio, l’Inter avrebbe bisogno di un’area di circa 350mila metri quadri, con l’idea attuale che sarebbe quella di realizzare museo, aree sportive e spazi di intrattenimento nelle zone limitrofe alla struttura.