TS – Giroud vede l’Italia a costo zero: è derby tra Inter e Milan

L'attaccante francese strizza l'occhio alla Serie A

Dopo aver sfiorato più volte nel corso della sua carriera l'approdo in Italia, finalmente Olivier Giroud potrebbe sbarcare in Serie A per la prossima stagione. Il centravanti francese, ad esempio, nel gennaio 2020 era stato molto vicino sia alla Lazio che all'Inter, prima di essere blindato con il rinnovo automatico dal Chelsea per un altro anno. Adesso, però, l'attaccante andrà in scadenza di contratto e difficilmente aprirà ai Blues per estendere il proprio accordo di un'altra stagione.