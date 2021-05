CdS – Vertice Conte-Zhang nel pomeriggio? Dall’Inter tentativo di depistaggio

Non sono arrivate conferme ufficiali da parte del club nerazzurro

Non sono ancora arrivate conferme ufficiali e difficilmente arriveranno nelle prossime ore, ma da quanto circolato questa mattina sui principali quotidiani sportivi in Italia, dalle 18.00 di questo pomeriggio in poi ad Appiano Gentile dovrebbe verosimilmente andare in scena il colloquio tra Antonio Conte e Steven Zhang. Sarà un faccia a faccia decisivo per il futuro del club nerazzurro, che vedrà la presenza degli amministratori delegati Beppe Marotta e Alessandro Antonello, più il direttore sportivo Piero Ausilio.

Come scritto dal Corriere dello Sport, dall'Inter sono piovute addirittura smentite a questa voce, ma non si esclude che possa trattarsi semplicemente di depistaggio per mandare fuori strada la stampa. In ogni caso, in virtù di un impegno dell'allenatore dopo la seduta di allenamento di questa mattina, qualora dovesse tenersi davvero l'incontro, andrebbe in scena solo nel tardo pomeriggio. Va ribadito che le sensazioni in queste ore sono positive, soprattutto dopo la chiusura di ieri del finanziamento in arrivo da Oaktree.