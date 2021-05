GdS – Inter-Udinese, accolta la richiesta della Lega: San Siro riapre ai tifosi

Dopo diversi mesi finalmente il Meazza riapre le porte al pubblico

E' appena arrivata l'ultim'ora che molti tifosi nerazzurri stavano aspettando: in occasione di Inter-Udinese, ultimo match di questo campionato in programma domenica 23 maggio alle ore 15.00, San Siro potrà finalmente riaprire alla presenza di mille appassionati. Come specificato da La Gazzetta dello Sport, si tratterà dunque di un numero limitato di persone le quali saranno appartenenti ai vari sponsor, dipendenti del club e famiglie dei calciatori.