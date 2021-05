Musso: “Inter la miglior squadra d’Italia, ma non seguo i rumors. Il sogno? Giocare la Champions”

Il portiere è uno degli obiettivi di mercato nerazzurri

Raffaele Digirolamo

Uno dei nomi più gettonati in vista della prossima sessione di mercato è quello di Juan Musso, portiere dell'Udinese che si è imposto fra i migliori nel suo ruolo durante l'ultima stagione di Serie A. Anche l'Inter ha messo gli occhi sull'argentino, anche se il suo arrivo a Milano nell'immediato è complicato dall'elevato costo del cartellino.

Intervistato da Goal, Musso ha parlato del suo futuro: "Ho già detto che la Champions per me è un sogno. Le squadre che giocano in Champions League sono grandi club. Sarei molto felice se arrivasse un'offerta favorevole sia per me che per l'Udinese. Mi farebbe molto piacere se fossimo tutti contenti, perché andrebbe bene a tutti".

Musso parla di Lautaro: "Sta giocando per una grande squadra, la miglior squadra d'Italia, che ha una storia incredibile. Ma sono tranquillo, non voglio impazzire dietro ai rumors di mercato: diciamo che le voci non mi tolgono il sonno".

Sull'Inter, prossimo avversario dei friulani in campionato: "Sono la miglior squadra della Serie A, ma non vediamo l'ora di giocare. Crediamo di potercela fare. A Udine all'andata abbiamo pareggiato 0-0, quindi sappiamo che possiamo metterli in difficoltà".

Sulla possibilità di lasciare l'Udinese già l'estate scorsa: "Sinceramente non lo saprò mai. La stampa dice tante cose, ma non leggo troppo i giornali o ciò che si dice. Avevo vissuto due buone stagioni e alcuni club potevano essere interessati, poi c'è stata la pandemia che ha condizionato molte società imponendo dei tagli. Quindi non so come siano andate realmente le cose".