Giroud: “Voglio avere ancora dai 3 ai 5 anni ai massimi livelli”

Didier Deschamps gli ha consigliato di cambiare aria, visto che al Chelsea non trova lo spazio giusto per continuare a mettere minuti nelle gambe, specialmente ora che le candeline iniziano ad essere diverse. Olivier Giroud, però, al momento non pensa al mercato, nonostante l’interesse di diverse squadre, tra cui l’Inter; l’ex attaccante dell’Arsenal ha parlato ai microfoni di France Football.

Ecco, quindi, le sue parole: “Non mi sento sminuito. Quando ci saranno dei segnali, li sentirò sul mio corpo. Sarò lucido quando mi accorgerò di aver perso velocità ed esplosività… Ma spero di averne ancora dai 3 ai 5 anni ai massimi livelli: questo è il mio obiettivo“.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<