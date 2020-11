Darmian: “Conte vuole vincere e lo trasmette alla squadra. Mi sto inserendo bene”

Matteo Darmian, uno dei nuovi acquisti in casa Inter dell’ultima finestra di mercato, che sta guadagnando spazio nel corso di quest’inizio di stagione, è stato protagonista di un’intervista ai microfoni di Sky Sport. L’ex Parma, Manchester United e Torino ha svariato dal suo passato al Milan al rapporto con Antonio Conte.

Ecco, dunque, le sue parole, in primis sull’obiettivo stagionale: “Le sensazioni sono positive, mi sto trovando molto bene. Conoscevo già Conte, perché ci ho lavorato in Nazionale, e tanti compagni: l’inserimento è stato abbastanza semplice. Ora sta a noi fare del nostro meglio. L’obiettivo dipenderà da quello che faremo in campo: dobbiamo solo pensare a migliorare giorno dopo giorno e i risultati arriveranno“.

Poi, ha proseguito sulla sua esperienza pregressa in rossonero: “Sicuramente nel calcio non c’è nulla di scontato. Io sono cresciuto nel settore giovanile del Milan, facendo praticamente tutta la trafila. Poi ho fatto le mie esperienza, perché giustamente volevo dimostrare il mio valore. Sono andato in prestito e ho girato un po’: l’esperienza a Torino è stata importante, lì sono stato benissimo 4 anni. Sentivo la fiducia del mister e ho dimostrato nel migliore dei modi il mio valore. Domenica lo troveremo da avversario e mi farà un bell’effetto, ma una volta in campo il mio pensiero saranno solo i tre punti. Allo United è stata un’avventura importante, un motivo d’orgoglio giocare per uno dei club più importanti del mondo. L’Inter è un club altrettanto grande, cercherò di fare del mio meglio“.

Infine, ha concluso su Conte: “Pretende tantissimo da noi, tutti i giorni e non solo la domenica. Cura ogni particolare, a questo livello è quello che fa la differenza; poi è uno che ha sempre voglio di vincere e la trasmette alla squadra“.

