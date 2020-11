Giroud torna sul suo futuro: “Dovrò prendere una decisione a gennaio, ho le idee chiare”

Dopo l’avviso a chiare lettere arrivato direttamente dalla bocca del CT della Francia Didier Deschamps, Olivier Giroud è arrivato ad un punto di svolta – forse l’ultimo, visa l’età – all’interno della sua carriera. Per poter ambire a giocare anche l’Europeo del 2021 con la sua nazionale, il gigante del Chelsea deve cercare di accumulare più minuti in campo. In virtù del fatto che il tecnico Lampard lo considera non più che una seconda scelta, per lui potrebbero aprirsi altre strade di mercato, compresa quella dell’Inter, allenata dal suo ex manager Antonio Conte.

Ai microfoni di TeleFoot, però, il bomber appare tranquillo e sicuro in merito alla questione: “Ho le idee chiare, so qual è la situazione, ne abbiamo discusso di ancora. Dovrò prendere una decisione a gennaio, ma spero di prendere la decisione giusta come ho sempre fatto”, ha dichiarato.

>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<