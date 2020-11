TS – De Vrij, Bastoni e Skriniar al top con la difesa a 4: soluzione in più per Conte?

Alessandro Bastoni, Stefan De Vrij e Milan Skriniar con le rispettive nazionali hanno messo in mostra le proprie qualità con la difesa a 4. Come riporta Tuttosport, i tre difensori dell’Inter hanno ottenuto solo ottimi voti in pagella e se Conte li ha visti sa che può avere un asso nella manica da giocare a gara in corso.

Il tecnico leccese sia al Bari che al Siena ha giocato con la difesa a 4, poi con la Juventus ha adottato la difesa a 3 ed ha iniziato a vincere, soffermandosi, così su questo modulo. Adottandolo anche nelle altre realtà in cui ha allenato. Nel primo anno all’Inter, la difesa a 3 è stato uno dei punti di forza della squadra di Antonio Conte che ha incassato pochissimi gol.

La difesa a 4 è il modulo che meglio conoscono Skriniar e Bastoni, anche se il secondo alla difesa a 3 si è adattato molto meglio. De Vrij, invece, aveva già giocato a 3 con la Lazio. La difesa a 4, però, potrebbe essere una soluzione a gara ora che Conte sa che i suoi calciatori possono interpretarla nel migliore dei modi.

>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<