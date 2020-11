LIVE – Inter-Torino, Conte in conferenza: “Tutti disponibili tranne Pinamonti. Eriksen? Io scelgo sempre per il bene della squadra”

Dopo il pareggio esterno sul campo dell’Atalanta, l’Inter cercherà di tornare alla vittoria in campionato contro il Torino, nella sfida in programma domani alle ore 15 a San Siro. Antonio Conte, come di consueto, risponderà alle 14 in conferenza stampa alle domande dei giornalisti. Ecco le sue parole rilasciate in conferenza e riportate in tempo reale da PassioneInter.

Condizioni squadra – “Ci arriviamo con tre positivi e per il resto, a parte Pinamonti, gli altri sono tutti a disposizione. C’è chi ha giocato tanto con le nazionali ed altri che hanno giocato di meno”.

Ripresa intensa – “Sicuramente la situazione in toto è difficile, però non solo per l’Inter. Per chi affronta competizioni europee la difficoltà si alza perché si gioca ogni tre giorni partite impegnative. Tutta la situazione è difficile, lo è dall’inizio dell’anno e fino a dopo Natale. Dovremo cercare con tutte le nostre forza di affrontare tutto nel miglior modo possibile, sperando che la buona sorte per infortuni e positività ci sorrida un po’”.

Eriksen – “Sul discorso dell’imparare l’italiano non saprei. Io faccio le scelte sempre per il bene dell’Inter, quindi cerco di scegliere nella maniera giusta. Christian dall’inizio dell’anno ha avuto tantissime occasioni, ha giocato più di altri e quando lo riterrò opportuno lo sceglierò. Altrimenti prenderò altre decisioni”.

Inter attrezzata – “Noi dobbiamo lavorare, conosciamo sia i nostri pregi che i nostri difetti, che magari dall’esterno non si riescono a capire. Noi dobbiamo pensare a noi stessi e mi auguro sempre che ci sia onestà intellettuale da parte di tutti, soprattutto da chi viene chiamato a dare giudizi. Possiamo anche essere orgogliosi di essere considerati i più competitivi anche nei confronti di squadre che vengono da un dominio assoluto in Italia significa che stiamo facendo qualcosa di straordinario e in brevissimo tempo. Ha qualcosa dell’incredibile e del miracoloso”.

Campionato equilibrato fino alla fine – “Io me lo auguro che l’equilibrio rimanga fino alla fine, perché più c’è equilibrio e più squadre saranno coinvolte nella corsa allo Scudetto e alla zona Champions e più dovranno emergere alcuni fattori come il lavoro, l’organizzazione e la mentalità. A differenza degli anni passati dove non c’è mai stato equilibrio io mi auguro che quest’anno ci sia, così che questi valori emergano per forza di cose”.

