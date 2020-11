UFFICIALE – Verso Inter-Torino, ennesimo positivo granata emerso dopo l’ultimo giro di tamponi

Il Torino non riesce a liberarsi dall’incubo Covid. Anche nell’ultimo giro di tamponi effettuato in queste ore, infatti, è emersa una nuova positività per un calciatore del gruppo squadra. Il ragazzo – di cui non è stato rivelato il nome – era risultato negativo al primo test effettuato di rientro dalla sua nazionale, salvo poi emergere positivo in seguito. Totalmente asintomatico, è già stato posto in isolamento dal club, ora in totale emergenza in vista della gara di domani a San Siro contro l’Inter.

Ecco la nota ufficiale apparsa sul sito della società granata: “Il Torino Football Club comunica che, nel corso dei costanti esami previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore – reduce dagli impegni della sua Nazionale – che al rientro a Torino era risultato negativo al tampone molecolare di controllo. Il tesserato, asintomatico, è già stato posto in isolamento dal gruppo squadra”.