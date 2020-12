Giulini: “Nainggolan? Dipende dall’Inter, ma prima dovremo cedere. Nandez? La clausola è chiara”

E’ pessimista in questo momento il presidente del Cagliari Tommaso Giulini circa un possibile ritorno di Radja Nainggolan all’Inter. Ma si sa che il numero uno del club sardo è abituato a non attrarre troppo le voci di mercato, lavorando sotto traccia per rinforzare la sua squadra. E c’è da scommettere che il prossimo gennaio tornerà alla carica per il centrocampista belga, ormai ai margini del progetto nerazzurro e a quanto pare ai ferri corti con Antonio Conte. Andiamo a leggere le ultime dichiarazioni rilasciate da Giulini ai microfoni di Radiolina.

Le sue parole: “Se l’Inter vorrà parlare di Nainggolan, noi siamo pronti a risederci al tavolo. Non so se lo troveremo sotto l’albero di Natale. Sicuramente in questo momento è una situazione complicata e l’operazione è difficile. Uno come il Ninja serve sempre in squadra. Credo che almeno quattro o cinque giocatori dovranno uscire in questa sessione invernale e almeno due o tre dovranno coprire i gap lasciati. Nandez? Lui partirà solo se qualcuno pagherà la clausola rescissoria fissata a trentaseimilioni di euro e non credo che ci sia nessuno pronto a versarla”.

