Inter-Spezia, le probabili formazioni: Ranocchia fa riposare de Vrij, Hakimi e Darmian sulle fasce

Sa bene Antonio Conte che sottovalutare qualsiasi squadra in questo strano campionato italiano potrebbe essere un rischio da evitare a tutti i costi. Specialmente in vista del match di domenica contro lo Spezia, squadra ben allenata da Vincenzo Italiano che ha fin qui sorpreso rispetto ad ogni precedente aspettativa proponendo un calcio interessante. Per questo motivo, l’Inter arriverà all’impegno contro la formazione ligure con un turnover davvero molto ridotto, recuperando con ogni probabilità una pedina fondamentale come Arturo Vidal a centrocampo. Vediamo le probabili formazioni di Inter Spezia secondo il Corriere dello Sport:

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER SPEZIA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni A.; Hakimi, Vidal, Barella, Gagliardini, Darmian; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

NAPOLI (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, Bastoni S.; Bartolomei, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias. All. Italiano.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<