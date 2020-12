GdS – Inter-Spezia, Conte recupera Vidal. E cresce la fiducia attorno a Brozovic

Marcelo Brozovic potrebbe esserci domenica contro lo Spezia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la contusione al retropiede sinistro non preoccupa e il centrocampista croato sarà rivalutato oggi. C’è ottimismo in casa nerazzurra.

Recuperato al 100% Arturo Vidal che contro lo Spezia ci sarà: il risentimento ai flessori, accusato in Inter-Bologna, è ormai alle spalle. Pinamonti è in fase di recupero, Sanchez invece si rivedrà solo nel 2021.

