GdS – Offerta shock dalla Mls per il Papu: Gomez aspetta il Siviglia. Spunta anche l’Hertha Berlino

Sono ore decisive sul fronte del Papu Gomez. Come riportato da La Gazzetta dello Sport il Siviglia è in pole per il fantasista argentino dell‘Atalanta, obiettivo di mercato anche dell’Inter, nonostante un’offerta da 8 milioni di euro di ingaggio da parte del Cincinnati.

La squadra della MLS ha offerto 6 milioni all’Atalanta, nelle ultime ore anche l’Hertha Berlino si è fatto avanti con un’offerta importante ma al momento è il Siviglia di Monchi in pole.

Anche il Papu preferirebbe di gran lunga la destinazione andalusa, per garantirsi la convocazione nella nazionale argentina in vista della prossima Coppa America. Il Siviglia sarebbe pronto a mettere sul piatto 4 milioni per l’Atalanta e un ingaggio da 3 milioni per il giocatore. Il futuro di Gomez, con il passare delle ore, è sempre più lontano dall’Italia.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<