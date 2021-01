Musso: “L’Inter la la più forte di tutte. Futuro? Voglio giocare in Champions League. Su De Paul…”

Juan Musso, portiere dell’Udinese, è uno dei profili monitorati dall’Inter sul mercato per il dopo Handanovic. Oggi la dirigenza nerazzurra potrà visionarlo da vicino in occasione della sfida in programma nel pomeriggio tra le due squadre alla Dacia Arena.

Il giovane estremo difensore argentino si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per presentare il match: “Forse l’Inter è la più forte di tutte. Ha tante opzioni per far male.. E Hakimi mi piace, è veloce, tecnico”.

L’amicizia con Lautaro: “Gli ho scritto, siamo amici abbiamo scambiato due maglie, ma una l’ha voluta mio fratello. Lui e Lukaku sono una delle coppie d’attacco più forti, alla pari con quella della Juve. Ma io non temo nessuno. E neppure l’Udinese. Non ci sentiamo inferiori“.

Su Handanovic: “E’ uno dei migliori, ha esperienza e trasmette sicurezza”.

De Paul è pronto: “Merita una squadra che lotta per traguardi importanti”.

Il futuro: “Ora penso all’Udinese . E’ normale che io voglia arrivare in un club che gioca la Champions”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<