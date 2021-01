GdS – Udinese-Inter, Vidal non riposa. Vecino resta a casa: Sanchez titolare contro il Milan?

Antonio Conte è stato chiaro ieri pomeriggio in conferenza stampa. Presentando Udinese-Inter, il tecnico nerazzurro ha negato l’ipotesi turnover tre giorni prima del quarto di Coppa Italia in programma martedì contro il Milan: “Il campionato ha priorità su tutto. La testa è soltanto alla sfida di Udine”.

Come confermato da La Gazzetta dello Sport, in campo dal primo minuto ci andrà lo stesso 11 titolare che ha fatto benissimo con la Juventus. Niente riposo quindi per Arturo Vidal e per gli esterni.

Contrariamente alle indicazioni arrivate in settimana, Matias Vecino non è partito con la squadra: il suo rientro tra i convocati è ancora rimandato. Possibile avvenga per il Derby di Coppa contro il Milan, dove Conte opterà per qualche rotazione: contro i rossoneri partirà probabilmente titolare Sanchez.

LA PROBABILE NERAZZURRA:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Lukaku.

