CorSport: “Inter, Gosens preoccupa: non si esclude una clamorosa ipotesi”

Scatta un piccolo allarme Gosens, riporta il Corriere dello Sport. Il tedesco è apparso in ritardo di condizione e l'Inter inizia a nutrire dei dubbi: non tanto sul livello tecnico, ma piuttosto sull'apporto che riuscirà a dare Gosens all'Inter. L'ex Atalanta sarà un osservato speciale in questi giorni ad Appiano, da dove sta recuperando da un affaticamento muscolare.