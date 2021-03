Un Hakimi sulla sinistra per Conte. Dal sogno Gosens a Kostic e Palmieri: tutti i nomi sul taccuino di Marotta

Muriel ma non solo, l’Inter ha quasi l’obbligo sul mercato di regalare a Conte un altro Hakimi per la fascia sinistra. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il rinato Perisic non basta per la Champions, mentre Young è destinato a lasciare l’Inter.

Per questo Conte si aspetta un rinforzo. La prima idea è quella di riportare Federico Dimarco a Milano, ma è difficile che l’Inter si affidi a lui come titolare. Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, entrambi al Chelsea, potrebbero tornare di moda, ma la concorrenza è tanta, a partire dalla Juventus.

Il sogno numero uno resta Robin Gosens, ma l’Atalanta lo valuta tantissimo. Attenzione ad un possibile ritorno di fiamma per Filip Kostic, 28enne serbo dell’Eintracht Francoforte già sondato nelle precedenti finestre di mercato. Fra le possibili occasioni c’è anche Danny Rose, in scadenza di contratto con il Tottenham.

Non è da escludere però neppure un investimento su un giovane di grandi prospettive: l’Inter segue con particolare attenzione Vitalij Mykolenko, 21enne laterale mancino della Dinamo Kiev, Owen Wijndal, classe 1999 in forza all’Az, e Noah Katterbach, 2001 rivelazione del Colonia.

