Grana Inter sul mercato: ha rifiutato il trasferimento

A complicare un mercato di per sé non semplice in questa fase per l’Inter, ci ha pensato nelle scorse ore un esubero che il club nerazzurro pensava di aver ormai già salutato. Nonostante l’accordo da 6 milioni di euro più bonus raggiunto con il Brest, infatti, a far saltare per il momento la cessione di Martin Satriano è stato lo stesso calciatore.

Come scritto da La Gazzetta dello Sport, tramite i suoi agenti il classe 2001 ha fatto sapere ai dirigenti nerazzurri di preferire altre destinazioni. L’attaccante uruguaiano vorrebbe approdare il Liga, campionato di gran lunga preferito rispetto a quello francese. Ad oggi, però, di offerte concrete dalle parti di Viale della Liberazione dalla Spagna non ne sono arrivate.

L’Inter, che sperava di poter piazzare un altro esubero dopo Agoumé ed incassare allo stesso tempo un buon tesoretto, dovrà ora attendere un’altra offerta.