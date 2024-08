La Gazzetta è sicura: “Non vestirà più la maglia dell’Inter”

Sarà un mese di agosto di attesa e grande calma per l’Inter sul mercato. Il club nerazzurro aspetta uno scossone sul fronte delle uscite così da poter riservare ai suoi tifosi gli ultimi colpi in entrata. Ad impedire in questo momento possibili arrivi specialmente in attacco, infatti, sono gli esuberi: da Martin Satriano, che ha da pochi giorni rifiutato il Brest, al Tucu Correa.

La situazione legata all’attaccante argentino appare forse come la più disperata. Dopo un timido interesse nei suoi confronti, anche l’Aek Atene ha deciso di tirarsi indietro. In questo momento, dunque, nessun club sembra essere disposto a farsi avanti per accogliere l’ex Lazio.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro è comunque sicuro che il prossimo “1° settembre il Tucu non vestirà la maglia dell’Inter”. Se non si troverà un acquirente durante il prossimo mese, potrebbe tornare di moda l’ipotesi rescissione del contratto ad un anno dalla scadenza.