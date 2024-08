L’ex promessa della Primavera che può tornare all’Inter dopo 9 anni

L’infortunio rimediato nella giornata di ieri da Mehdi Taremi, ha riaperto in casa Inter un nuovo dibattito sulla composizione del reparto avanzato. Senza l’iraniano, escludendo il Tucu Correa da ogni ragionamento, Simone Inzaghi si ritrova due soli attaccanti a disposizione in attesa che rientri Lautaro Martinez: Marko Arnautovic e Marcus Thuram, tornato ieri ad Appiano e ancora non arruolabile.

Un infortunio in avanti, specialmente nei momenti più intensi della stagione, potrebbe mettere in seria difficoltà il turnover nerazzurro. Da qui l’idea di rivalutare l’innesto di un quinto attaccante per allungare il reparto e far dormire sonni tranquilli ad Inzaghi. Anche in ottica liste Champions League, i dirigenti starebbero così valutando un incredibile ritorno da parte di un ex Primavera.

Come riportato dal Corriere dello Sport, ha ripreso quota la candidatura di Federico Bonazzoli come quinto attaccante. L’ex nerazzurro, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e ceduto alla Sampdoria nel 2015, è di proprietà della Salernitana e attende un’offerta per tornare in Serie A. Quella legata al classe 1997 rappresenta una soluzione low cost: un innesto che già conosce l’ambiente e diversi compagni di spogliatoio, perfetto per le attuali esigenze nerazzurre.