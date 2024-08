Quante partite salta Taremi con l’Inter dopo l’infortunio

Come raccontato nella giornata di ieri, l’Inter ha perso Mehdi Taremi nel momento cruciale del suo pre-campionato per infortunio. Un vero peccato visto che l’attaccante iraniano si era subito inserito perfettamente nei meccanismi offensivi di Simone Inzaghi, mostrando sin dalle prime amichevoli una condizione fisica brillante.

A causa di un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, dunque, Taremi rimanere ai box per circa due settimane. Uno stop che mette a rischio la sua presenza, quantomeno dal primo minuto, in vista dell’esordio in campionato del 17 agosto contro il Genoa.

Secondo quanto riportato da Tuttosport in merito alle condizioni del centravanti, Taremi sarà costretto a saltare le ultime tre amichevoli dell’Inter in programma contro Pisa, Al-Ittihad e Chelsea. Ancora incerta la sua presenza a Marassi per il debutto contro il Genoa, mentre è più probabile che possa finire in panchina per la seconda di campionato contro il Lecce.