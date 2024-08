L’incredibile record di Taremi rovinato dall’infortunio

Contrariamente a quanto passato nelle menti di molti tifosi nerazzurri nella giornata di ieri, dopo aver saputo del suo muscolare, Mehdi Taremi è un calciatore che dal punto di vista fisico è sempre stato integro negli ultimi anni.

Anzi, come segnalato da Tuttosport, il risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra evidenziato dagli esami strumentali eseguiti nella giornata di ieri, ha interrotto un lunghissimo periodo vissuto dall’attaccante senza infortuni.

Una sorta di record personale per Taremi che nelle ultime tre stagioni con la maglia del Porto mai si era infortunato, mettendo a referto numeri da Javier Zanetti: 48 presenze nella stagione 2021/22, 51 in quella successiva e 35 nell’ultima annata condizionata soprattutto dall’impegno in Coppa d’Asia.

Numeri che rendono ancor più amara la delusione di Inzaghi che dovrà rinunciare al suo centravanti più in forma nelle ultime tre amichevoli estive in programma per l’Inter.