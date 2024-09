Gudmundsson-Inter, la verità: trattativa saltata per due motivi

Nella giornata di ieri sono arrivati i primi due gol di Albert Gudmundsson con la maglia della Fiorentina, entrambi su calcio di rigore. L’attaccante islandese ha ritardato il suo inserimento nella formazione viola a causa di un infortunio che ha rallentato il suo avvio di stagione, ma già nell’ultimo match vinto contro la Lazio ha mostrato ottimi guizzi.

Un calciatore che prima di approdare a Firenze era stato seguito a lungo dall’Inter, pronta a regalare a Simone Inzaghi una seconda punta con caratteristiche inedite per l’organico nerazzurro.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la trattativa tra Gudmundsson e l’Inter sarebbe saltata la scorsa estate per due motivi. La prima legata alle mancate cessioni di Arnautovic e Correa che hanno difatti bloccato altri movimenti in entrata dei nerazzurri. La seconda, invece, a causa del mancato via libera dato da Oaktree ad Ausilio, contrariamente a quanto auspicato dal direttore sportivo.