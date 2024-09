L’Inter si gode il nuovo BOMBER per la Nazionale di Spalletti

C’è un giovanissimo attaccante di proprietà dell’Inter che fa sognare i tifosi nerazzurri in vista del futuro. Autore di una doppietta nell’ultimo turno di campionato, infatti, il talentuoso centravanti al termine di questa stagione tornerà a Milano per giocarsi presumibilmente una chance.

Nella giornata in cui sono andati a segno anche i suoi due fratelli maggiori (non era mai successo prima d’ora), il più giovane della dinastia Esposito ha messo a referto ben due reti con la maglia dello Spezia. Si tratta della terza marcatura stagionale in Serie B in cinque presenze per Francesco Pio, senza dimenticare le quattro reti siglate con la Nazionale U21 contro San Marino nella sosta di inizio settembre.

Secondo quanto scritto da Il Secolo XIX, l’Inter lo starebbe osservando con grande interesse. L’attaccante, in prestito per il secondo anno consecutivo allo Spezia, è infatti di proprietà del club nerazzurro. Dovesse continuare con questi numeri, non è escluso che Simone Inzaghi lo possa accogliere nell’organico interista già dalla prossima stagione.

Ma non è tutto, perché il classe 2005 sarebbe già finito pure nel radar di Luciano Spalletti. Il commissario tecnico dell’Italia è alla ricerca di nuovi attaccanti da lanciare nella Nazionale maggiore e potrebbe scommettere sul talento dell’Inter nelle prossime convocazioni.