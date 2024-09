Zazzaroni: “Inter poteva prendere 5 gol, ma non ha giocato male”

Non è sicuramente stata una prestazione memorabile quella giocata ieri sera dall’Inter nel derby contro il Milan, anzi. La formazione nerazzurra ha dato quasi l’impressione di aver sottovalutato l’importanza dell’evento, scendendo in campo con poca compattezza. Nell’analisi del post-partita di ieri sera, in onda su Pressing Ivan Zazzaroni ha analizzato le ragioni della sconfitta nerazzurra.

Secondo il noto giornalista, i tifosi interisti non dovrebbero comunque preoccuparsi considerata la forza complessiva dell’organico nelle mani di Simone Inzaghi. Una sconfitta figlia soprattutto della grande gara giocata dai rossoneri, ma anche di qualche insolito peccato di individualità mostrato dai calciatori dell’Inter.

Questo il commento di Zazzaroni: “L’Inter ha lo stesso fuoco dello scorso anno. Ha fatto una grande partita il Milan, l’Inter non ha giocato male. Ha giocato fin troppo individualmente quando ha cercato il risultato, di pareggiare, c’era una ricerca del pareggio molto più individuale che di squadra. Poteva prendere cinque gol serenamente, lì ha sbagliato, ma la squadra sta bene mentalmente e fisicamente. Probabilmente ha avuto un po’ di vuoti nei primi dieci minuti del primo tempo e ad inizio secondo tempo. Questa è una squadra completa, non ha problemi di seconde linee. Ha fatto male anche con i tre centrocampisti titolari, non è che bisognava cambiare chissà che cosa”.