In Germania: “Hakimi sarebbe disposto a lasciare l’Inter per il Bayern Monaco”

Da un paio di giorni il club tedesco viene accostato all'esterno marocchino

In Germania si continua a parlare parecchio del futuro di Achraf Hakimi dopo questa prima stagione disputata con i colori dell'Inter. L'esterno marocchino è reduce da un'annata particolarmente fortunata, non solo per aver contribuito da protagonista alla vittoria di un campionato che dalle parti di Appiano Gentile mancava da 11 anni, ma soprattutto perché in termini individuali ha fatto registrare fino a questo momento ben 7 gol e 7 assist, totalizzati in 33 presenze di Serie A.