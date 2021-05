Padelli: “Emozioni incredibili. Vi racconto com’è nato il video dei festeggiamenti”

Il portiere nerazzurro racconta le emozioni tricolore

Prosegue la festa in casa Inter, con la gioia per la conquista del tricolore che non si è ancora placata. Di questo ha parlato il secondo portiere nerazzurro Daniele Padelli, intervenuto nel podcast Kick Off, nei canali ufficiali del club: "Vincere lo scudetto con questa maglia addosso è incredibile. Non potevamo festeggiare con i compagni visto che eravamo tornati con le nostre famiglie, allora ho scelto di scendere sotto casa per celebrare. Sono stato un po' in disparte per le misure sanitarie, in questo momento in cui non si possono creare assembramenti, ma non potevo rinunciare a godermi questa gioia".