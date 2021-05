Branca: “Mourinho darà lustro alla Serie A. All’Inter andò oltre ogni aspettativa”

L'ex direttore sportivo nerazzurro consentì l'arrivo a Milano dello Special One

Intervistato questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, Marco Branca - ex direttore sportivo dell'Inter - ha commentato il ritorno in Serie A di José Mourinho. L'ex dirigente nerazzurro era stato il principale artefice insieme a Massimo Moratti per lo sbarco dello Special One sulla panchina interista nell'estate del 2008, al termine della prima era di Roberto Mancini a Milano. In merito alla prossima esperienza del portoghese alla guida della Roma, Branca si è detto entusiasta per le grandi potenzialità sia del tecnico che della piazza. Queste le sue parole: