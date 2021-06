GdS – Sorpasso Chelsea per Hakimi: la strategia del club inglese

Il club inglese sembra aver superato la concorrenza del Psg

Achraf Hakimi continua a essere il nome per il tanto discusso sacrificio sul mercato in casa Inter. L'esterno marocchino può vantare l'interesse di due grandi club europei come Paris Saint-Germain e Chelsea, che vogliono a tutti i costi le prestazioni del giocatore. L'offerta del club francese non ha soddisfatto la dirigenza nerazzurra e per questo si è fatta avanti la squadra campione d'Europa.