Dalla Francia – Hakimi, svolta PSG: Leonardo mette sul piatto 70 milioni di euro

I parigini puntano a superare la concorrenza del Chelsea

L'accostamento Hakimi-Chelsea è già obsoleto, e all'Inter può anche andare bene così: questo, perlomeno, perché sulla pista per l'esterno marocchino - dichiaratamente un asset in uscita dall'Inter per rimpinguarne le casse - è piombato ora il Paris Saint-Germain, che ai nerazzurri offre moneta sonante. Niente contropartite, quindi, ma solo e soltanto denaro cash, che in viale della Liberazione potranno utilizzare per sistemarsi nei reparti più carenti, con un occhio di riguardo anche al centrocampo, alle prese con l'incognita Eriksen.