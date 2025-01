“Hien è già pronto per l’Inter, meglio di Bijol”, arriva la conferma

In vista della partita di questa sera in cui si affrontano Inter e Atalanta, sulle colonne di Tuttosport è presente un’intervista a Massimo Paganin, ex difensore di entrambe le squadre. Oggi è opinionista e commentatore tecnico su Mediaset e si occuperà infatti della telecronaca questa sera per la semifinale di Supercoppa Italiana.

Approfittando della sfida di questa sera tra le due formazioni nerazzurre, Paganin parla di Isak Hien – difensore dell’Atalanta ma che piace molto all’Inter per rinnovare il proprio reparto difensivo – in modo molto positivo e sottolinea le sue doti e i parallelismi nei moduli dei due club.

Le sue parole: “Sta facendo il suo percorso di maturazione. Credo che l’Inter stia monitorando dei profili di difensori, era anche su Scalvini prima che si infortunasse, uno di sicura prospettiva. Immagino che ci si stia preparando il dopo Acerbi e De Vrij e devi pensarci molto in anticipo sul come sostituirli. Hien sta crescendo, penso sia monitorato e sia eventualmente pronto per l’Inter anche perché arriverebbe da un sistema di gioco se vogliamo simile: è abituato a difendere a tutto campo e si sta disimpegnando bene all’Atalanta“.

Infine un altro passaggio interessante di questa intervista a Paganin è quello su Jaka Bijol, altro centrale seguito dall’Inter e sottolinea come sia meno rapido di Hien: “Bijol? Ha caratteristiche diverse rispetto a Hien, è meno veloce, ma ha qualcosa di più in fase di costruzione. Ovviamente, ma questo è un discorso generale, va sempre messo sul piatto il peso della maglia, quell’X Factor lì, del capire se il giocatore saprà confrontarsi con una realtà come l’Inter“.