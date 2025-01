Frattesi via dall’Inter: ADDIO già ipotizzato in passato, il retroscena

La mattinata odierna sul fronte mercato (che oggi apre ufficialmente) per l’Inter è stata senza dubbio caratterizzata dalla notizia dei malumori di Davide Frattesi che il Corriere dello Sport ha accostato alla Roma di Claudio Ranieri, squadra che gli garantirebbe maggior minutaggio.

In attesa di capire se questa cessione si configurerà davvero in questo mercato di gennaio oppure se sarà un discorso da affrontare eventualmente in estate, lo stesso quotidiano romano riporta alla memoria un retroscena legato ad una possibile addio del centrocampista ex Sassuolo già negli scorsi mesi.

Il procuratore di Frattesi, Giuseppe Riso, la scorsa estate aveva già manifestato l’intenzione del suo assistito di giocare con maggiore continuità in questa Inter ma l’acquisto estivo a parametro zero di Piotr Zielinski non ha certamente giocato a suo favore visto che ora il polacco è un concorrente in più per una maglia da titolare in questa folta mediana di grandissima qualità.

L’incontro della scorsa estate tra Riso e i dirigenti dell’Inter potrebbe quindi ripetersi nei prossimi mesi se non dovesse cambiare prima la situazione perché la partenza di Frattesi adesso è un tema che potrebbe diventare sempre più concreto, stando a queste notizie che circolano.