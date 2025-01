Inter in ANSIA: ha chiesto la cessione alla Roma, affare da 40 milioni

La rosa dell’Inter è, a detta di moltissimi opinionisti, una delle più forti di tutto il campionato di Serie A perché vanta tante scelte di qualità in ogni zona del campo. Questa abbondanza di giocatori di talento costringe però il tecnico Simone Inzaghi a fare delle scelte e a dover lasciare fuori qualche pezzo pregiato.

A lungo andare queste scelte possono finire per lasciare dell’amaro in bocca a qualcuno che finisce per aver un morale negativo. Questo è quanto sta accadendo in questi mesi a Davide Frattesi che, secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport, non vuole più essere una riserva all’Inter e vuole cambiare aria.

Il centrocampista ex Sassuolo sembrerebbe essere infatti pronto a partire da Milano per volare fino a Roma e giocare con la formazione giallorossa oggi allenata da Claudio Ranieri. Si parla già di una valutazione di circa 40 milioni di euro fatta dall’Inter per Frattesi.

La Roma lo accoglierebbe a braccia aperte perché si tratta certamente di un centrocampista che in Serie A può giocare su altissimi livelli ma le condizioni economiche di questo affare non sono semplici e quindi la chiusura non può considerarsi immediata. Per Frattesi quello in giallorosso sarebbe un ritorno visto che ci ha già giocato a livello di settore giovanile.