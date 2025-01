Sneijder: “Inter al top in Champions”. Poi incorona Calhanoglu

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport oggi viene proposta un’intervista a Wesley Sneijder, trequartista che nel 2010 ha vinto il magico Triplete con l’Inter allenata da José Mourinho. L’ex numero 10 nerazzurro ha una grandissima considerazione della squadra oggi guidata da Simone Inzaghi.

Secondo Sneijder l’Inter ha tutto per competere con le migliori formazioni della Champions League grazie soprattutto ad un centrocampo che sta funzionando perfettamente. L’ex calciatore olandese ha fatto grandi complimenti a tutti i membri della mediana interista e in particolare a Calhanoglu.

Queste le parole di Sneijder: “Tutta la formazione vale le migliori squadre della Champions, nessuno può dire il contrario… A centrocampo la squadra gioca in velocità, sa inserirsi e tirare. Gestisce i momenti, che per me è la cosa più importante nel calcio. I meccanismi migliorano anno dopo anno: quando riceve palla, oggi Calhanoglu è come una guida di alta montagna, sa a occhi chiusi dove sono i compagni. Mentre Barella e Mkhitaryan giocano più con gli esterni. Poi, quando qualcuno cala, dentro Frattesi e Zielinski“.