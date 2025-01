Inzaghi re di coppa: nel mirino un RECORD di Lippi

Questa sera scende in campo l’Inter per sfidare l’Atalanta nella semifinale di Supercoppa Italiana, fischio d’inizio in programma alle ore 20. La squadra di Simone Inzaghi è reduce da tre trionfi di fila in questa competizione che hanno reso il tecnico nerazzurro il più vincente del torneo.

Come sottolinea questa mattina La Gazzetta dello Sport, dopo aver alzato il trofeo della Supercoppa Italiana già in 5 occasioni (due con la Lazio e tre con l’Inter), Inzaghi da stasera metterà nel mirino un incredibile record di Marcello Lippi.

Il CT che nel 2006 guidò l’Italia al trionfo ai Mondiali in Germania è infatti l’unico allenatore ad essere riuscito a vincere la Supercoppa Italiana per quattro volte con lo stesso club e Inzaghi tra questa sera (e in caso di esito positivo poi in finale) e lunedì 6 gennaio può tentare l’aggancio al vertice.

Vincere anche questa Supercoppa Italiana 2024/25 darebbe ulteriore slancio alla carriera dell’allenatore interista e permetterebbe alla società di garantirsi di essersi messa in bacheca un trofeo anche per questa stagione. Per farlo ci sarà innanzitutto da superare l’ostacolo Atalanta.