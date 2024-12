Dove vedere Inter-Atalanta, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Inter-Atalanta in diretta tv e streaming

Il 2025 dell’Inter inizia subito con il piede sull’acceleratore perché i nerazzurri avranno la possibilità di giocare due partite ad eliminazione diretta per vincere il trofeo. Si tratta della Supercoppa Italiana che la squadra di Simone Inzaghi giocherà insieme a Milan, Juventus e Atalanta in Arabia Saudita.

La prima semifinale sarà quella tra le due squadre nerazzurro che si sfidano prima di Milan-Juventus in programma il giorno seguente, di venerdì. Di seguito riportiamo le probabili formazioni e le info per vedere in TV questa competizione che si disputa in Arabia.

Il calcio d’inizio di Inter-Atalanta è in programma per giovedì 2 gennaio alle ore 20:00.

Probabili formazioni di Inter-Atalanta

Queste le ultimissime notizie sulle probabili formazioni di Inter-Atalanta:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Informazioni utili per seguire Inter-Atalanta

Inter-Atalanta sarà visibile in chiaro su Canale 5 per tutti i tifosi. Match che verrà trasmesso anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, in maniera completamente gratuita. Basterà infatti registrarsi sul portale e selezionare l’evento desiderato dalla sezione ‘dirette’.

Noi di Passione Inter saremo in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Atalanta in diretta insieme a voi!