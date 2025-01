De Vrij in scadenza ma cresce, arriva il messaggio: “Va conservato”

Nel corso del 2025 l’Inter potrebbe rinnovarsi molto a livello di rosa, soprattutto nel reparto difensivo dove c’è un Francesco Acerbi che a causa di problemi fisici è da tempo fermo ai box e potrebbe salutare a fine stagione, oltre ad uno Stefan De Vrij che ha il contratto in scadenza ma che è in grande crescita e ha mostrato una eccellente condizione fisica.

In questa prima metà di stagione il centrale ex Lazio ha dimostrato di essere in grande forma ed è spesso uno dei punti fermi di Simone Inzaghi. Diversi tifosi sperano infatti che in questi primi mesi del 2025 arrivi la firma sul rinnovo con l’Inter prima che possa andare via a parametro zero il primo luglio. Di lui e di un altro olandese, ovvero Denzel Dumfries, ha parlato un grande ex nerazzurro come Wesley Sneijder.

Di seguito le sue parole in un’intervista pubblicata oggi su La Gazzetta dello Sport: “De Vrij è un diamante, va conservato. È tornato ai suoi livelli, non fa mai polemica, è intelligente. Suona pure il piano! Peccato non ci sia più io, altrimenti poteva nascere un bel duetto: io sono bravo a cantare…Sono contento del rinnovo di Dumfries, una certezza per l’Inter. È il classico giocatore che fa meglio quando sulla sua fascia arriva un avversario forte. Questo significa personalità oltreché qualità”.

Sneijder sostiene quindi che De Vrij vada conservato e supporta i suoi due connazionali olandesi presenti oggi nella rosa dell’Inter. Infine l’ex numero 10 nerazzurro, dopo aver giocato un anno con Mehdi Taremi ai tempi dell’Al-Gharafa nel 2018/19, spiega anche le sue doti: “Credetemi, ho occhio, io il talento lo riconosco, soprattutto lo vedo da vicino… È bastato un anno nella sua stessa squadra per capire quanto sia forte. Ma conosco anche l’Italia e so che serve tempo per capire la cultura calcistica”.